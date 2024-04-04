马英九：要牢记身为炎黄子孙的骄傲

马英九在祭典礼结束后见记者。（中评社 林艶摄） 中评社陕西4月4日电（记者 林艶）中国国民党前主席马英九一行4月4日上午在陕西黄帝陵参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”。马英九在结束典礼后见记者表示，这次亲自来到这里，就是希望藉此表达台湾人对传统中华文化尊宗敬祖的重视，也让更多人瞭解民族文化传承的重要性。同时，他也表示，希望来自台湾的年轻人，透过这次难得的机会，要更加牢记中华文化与中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。中评社记者也注意到，当马英九在最后提到“身为炎黄子孙的骄傲”时一度哽咽。



马英九表示，黄帝轩辕氏是中华民族共同的始祖，他过去在台湾曾经六度遥祭黄帝，今天能带着台湾青年学子到陕西来亲自祭祀黄帝陵，个人深感意义重大。



马英九指出，1912年3月，孙中山先生亲自撰写“中华开国五千年，神州轩辕自古传，创造指南车，平定蚩尤乱，世界文明，唯有我先”的著名祭文，并派出代表团祭祀黄帝。1937年清明节，中国国民党与中国共产党一起在黄帝陵，举行共祭中华民族始祖轩辕黄帝仪式，这些都是重要的象征，代表无论是何党派，都共奉黄帝做为我中华民族炎黄子孙共同的始祖。



马英九表示，大部分的台湾人对中华文化与民族认同，都有极其坚定的信念。即使过去台湾曾被日本殖民统治五十年，仍坚持身为黄帝子孙，保有台湾人民族的主体性和尊严。七十年前，也就是台湾光复的第二年，台湾各界耆老林献堂、丘念台、李建兴等组团到大陆祭祖，特别到黄帝陵秉告祖先台湾已经从日本手中光复。这是台湾人在日本统治50年后回归中华民族重要的象征行动，令人感动怀念。



马英九表示，一直认为慎终追远、饮水思源，是中华民族建立数千年优良传统的重要根源。更重要的是，‘慎终追远’、‘源远流长’，既是中华文化的核心价值，也是台湾人民美德的一部分。这次亲自来到这里，就是希望藉此表达台湾人对传统中华文化尊宗敬祖的重视，也让更多人瞭解民族文化传承的重要性。



最后，马英九用当年在台湾遥祭黄帝的祭文：“和平两岸，双赢共荣；同胞一体，允执厥中。”为其此次亲祭轩辕黄帝陵作个注脚。他表示，也希望来自台湾的年轻人，透过这次难得的机会，要更加牢记中华文化与中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。

