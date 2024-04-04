维护国家安全，教育局将更新国安教学内容

图：教育局局长蔡若莲表示，教育局会因应《维护国家安全条例》要求，更新学校指引及教学内容。 中评社北京4月4日电／据大公报报导，4月15日，香港将迎来自《维护国家安全条例》实施后的第一个全民国家安全教育日。教育局局长蔡若莲接受传媒访问时表示，今年教育局会和其他政府部门及民间机构一齐合作举办活动，促使同学多思考国家安全议题。她又指出，教育局未来会更新指引，令学校更清楚《维护国家安全条例》哪些方面与学校相关、应怎样遵守等，亦会因应最新发展更新教学内容。＼大公报记者 龚学鸣



今年是总体国家安全观提出十周年，而今年4月15日是香港实施香港国安法后的第四个“全民国家安全教育日”。在重要日子到来之际，教育界会有何安排？



国安教育日将办多项活动



蔡若莲指出，近年来教育局一直通过结合学校的日常生活和国家重大节日来进行国民教育和国安教育。今年教育局会从4月12日、13日开始陆续和学校举行一些国家安全相关的活动，至4月15日当天亦会举办国家安全教育日活动，之前有几天则会举行国家安全同乐日，包括一些比赛和游戏。她说，希望同学可以通过不同活动加强对国家安全观念的认识，瞭解国家安全的重要性。教育局会和保安局、警察部门一齐合作举办活动，同时也会和一些民间基金团体举行写作比赛、海报设计比赛等，促使同学多思考国家安全议题。



蔡若莲介绍说，现在配合总体国家安全观，教育局在相关科目、学习阶段都设计了相关课题，令老师可以结合课堂教学来进行国家安全教育。她举例说，有关电脑课、科技课，就可以讲到科技安全相关知识。她亦表示，普遍来说，现在老师都可以结合课题进行讲解。她认为，相关教学未来都有改善余地，例如教学方法可以更加多元化，让同学们更加活泼来学习知识。



香港推行国民教育已经有一定时日，蔡若莲表示，为确保教学水准，各学校每年都会就国民教育、国安教育提交报告，教育局亦会派员视学，近年来已经就国民教育完成了约两百间学校的视学，从而考察教学成效。另一方面，许多学校都会委任国民教育统筹老师，统筹校内国安教育工作。

