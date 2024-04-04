驻港部队瞻仰祭扫抗日英烈纪念碑

驻港部队官兵代表昨日赴香港新界乌蛟腾抗日英烈纪念碑，开展清明瞻仰祭扫活动。 中评社北京4月4日电／据大公报报导，驻香港部队官兵代表昨日赴香港新界乌蛟腾抗日英烈纪念碑、斩竹湾抗日英烈纪念碑、刘春祥抗日英雄群体纪念碑开展清明瞻仰祭扫活动，深切缅怀抗日战争时期英勇牺牲的革命先烈。



重温历史 传承抗战精神



英魂不泯，浩气长存。殉道者纪念园里，抗日英烈纪念碑巍然矗立，参加活动的驻香港部队官兵们庄严。大家仔细清扫纪念园区、擦拭纪念碑，向革命殉道者献花篮、默哀致敬，共同瞻仰英烈纪念碑，学习殉道者英勇事迹。



活动现场，英烈精神如永不熄灭的火炬，把大家的思绪引向波澜壮阔的历史岁月，大家重温抗战历史，传承伟大抗战精神，表达对先烈们的深深敬意与缅怀之情。参加活动的驻香港部队官兵表示，今年是新中国成立75周年，要永远铭记祖国繁荣昌盛背后那些革命先烈的无私奉献，学习他们不惧艰险、不怕牺牲的精神品质，在赓续传承红色血脉中不断提升有效履行香港防务的能力素质，坚决维护国家主权安全和香港长期繁荣稳定。



抗日战争期间，中国共产党领导的东江纵队港九独立大队团结发动香港民众，在新界和港九一带顽强抵抗入侵日军。为缅怀和纪念牺牲的革命先烈，香港社会各界分别于1951年、1989年、2023年修建了上述3处抗日英烈纪念碑。其中，乌蛟腾、斩竹湾抗日英烈纪念碑先后被国务院列入第二批、第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录。