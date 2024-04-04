持续深化整治违规吃喝

福建省建瓯市纪委监委工作人员深入辖区酒店饭店、农家乐及单位食堂等场所开展专项监督检查，持续纠治接受管理服务对象宴请、超标准超范围接待等违规吃喝问题。图为近日，该市纪检监察干部到小松镇湖头村农家乐场所走访瞭解情况。（来源：中央纪委国家监委网站） 中评社北京4月4日电／据中央纪委国家监委网站报导，吃喝问题绝非小事小节，而是关系党的作风和形象的大问题。二十届中央纪委三次全会指出，“对违规吃喝开展专项整治，严查‘吃公函’、‘吃食堂’、‘吃老板’、‘吃下级’等问题，坚决防止金融、国企等单位公务接待‘特殊论’。”新时代以来，党中央下大气力整治违规吃喝，有何深远意义？经过“十年磨一剑”的持续努力，取得了哪些显着成效？怎样贯彻落实二十届中央纪委三次全会部署，深入开展违规吃喝专项整治？《中国共产党纪律处分条例》（以下简称《条例》）规定了哪些违规吃喝主要情形？如何把握执纪要点、取证重点，对违规吃喝行为准确区分定性？我们特邀纪检监察干部进行交流讨论。



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新时代以来，党中央下大气力整治违规吃喝，有何深远意义？经过“十年磨一剑”的持续努力，纠治违规吃喝取得了哪些显着成效？



辛堃：违规吃喝被人民群众称为“舌尖上的腐败”，是“四风”问题中最容易发生、最容易败坏党的形象、最容易带坏社风民风的典型问题之一。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从一顿饭、一杯酒抓起，锲而不舍推动落实中央八项规定精神。2022年10月25日，党的二十大闭幕不久，习近平总书记主持召开中央政治局会议，审议了《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》，再次体现了以习近平同志为核心的党中央一以贯之将作风建设进行到底的坚定意志和勇毅担当。



党中央下大气力整治违规吃喝，对于推动全面从严治党向纵深发展意义重大。第一，通过整治违规吃喝问题，可以有效防止和纠正党员干部在作风方面出现的偏差，保持党的先进性和纯洁性，为党的事业发展提供坚实作风保障；第二，违规吃喝往往成为腐败滋生的温床，下大气力整治违规吃喝，有利于铲除腐败滋生的土壤和条件，是纵深推进反腐败斗争的重要举措；第三，整治违规吃喝问题，有助于增强党员干部的群众观念，把心思和精力更多放到为人民服务上来，密切联系群众，不断厚植党执政的群众基础；第四，整治违规吃喝问题，有助于构建风清气正的政治生态并带动社会风气向上向善。

