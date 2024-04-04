海南文旅递上博鳌“名片”

中评社北京4月4日电／博鳌小镇，风光独具，刚刚闭幕的博鳌亚洲论坛2024年年会再次为它引来世界的目光。借力博鳌亚洲论坛这一立足亚洲、面向世界的合作与交流平台，20多年来，海南省文化和旅游系统借“地利”，通过博鳌这个美丽小镇向世界展示海南文旅开放发展的无限风光。



非遗为桥，展现传统文化风韵



一直以来，博鳌亚洲论坛都是海南向亚洲各国乃至世界传播中华优秀传统文化的绝佳平台。今年，海南省海口市早早精心筹备了一道丰盛的“非遗大餐”，在年会主会场所在的东屿岛举办海口城市展，通过海南八音、海口琼剧、三江公仔戏、海口舞狮等各类展演活动展现海口不一样的文化魅力，赢得现场中外宾客掌声连连。



在东屿岛文化公园内，海口城市展设“和畅”“和风”“和景”“和雅”“和珠”“和韵”“和合”“和声”八大板块、10个展厅，公园内还设有聚焦大美海口摄影展，以及自贸港、红树林蜂鸟、火山文化、龙塘雕刻、黄花梨雕刻、沉香文化、东山草编等主题展……助力海口当地文化符号传向世界。



“海口是一个多姿多彩的城市，拥有很多非遗项目，老爸茶、椰雕、东山草编等都很有特色。”海口市旅游和文化广电体育局公共服务处负责人介绍，通过展览，众多宾客纷纷表示要到海口看一看、走一走，深度体验海口的城市文化底蕴。



非遗为桥，传递美好。早在博鳌亚洲论坛2019年年会举办期间，海南省旅游和文化广电体育厅就主办了海南非遗风物展，精心布置了14个“桌剧场”，分主题展陈丰富的海南非遗，还有以5方精致的草席营造的“微舞台”，为非遗传承人提供表演场景，传递出“久久不见久久见”的美好祝福。



此外，论坛、年会等活动举办期间，海南省还多次举办“海南之夜”，向参会嘉宾推介海南。《渔家姑娘在海边》《海南万里真吾乡》《黎族歌谣》《博鳌春色》《万泉河水》等具有海南特色的传统歌舞节目，都曾借助这个平台展现海南文化魅力。

