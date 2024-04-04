900港团友在台　入境处接20人求助

图：日本那霸机场航班昨日受到海啸警告影响，大量旅客滞留。 中评社北京4月4日电／据大公报报导，台湾花莲昨日上午发生大地震，香港也有逾百名市民报告感受到震感，香港天文台一度发出海啸报告，石壁的潮汐站昨日下午录得水位异常，估计是海啸引起。旅游业议会表示，有30多个旅行团共约900名旅客正在台湾，暂时未有旅行团在花莲。有旅行社表示，已取消所有于本月前往花莲的旅行团。入境处表示，接获20名身处台湾的港人求助。



本港逾百市民报告有震感



天文台于昨日上午8时9分，发出本港地震有感报告表示，香港天文台地震网络侦测到市民报告的本地有感地震。天文台于上午11时10分，发出海啸报告，指在台湾发生的7.3级猛烈地震，预计会产生影响南海的海啸。若海啸持续，将会于正午12时至下午1时到达香港，并会每5至60分钟再次出现，预计最多只会比正常潮水高度高出0.1米左右，料对香港影响不大。



天文台于下午2时再发出海啸报告，指在下午1时左右，观测到石壁附近出现约七厘米的水位异常，估计是由海啸引起。天文台回复大公报查询表示，出现水位异常的位置在大屿山南面，根据天文台的潮汐资料，昨日下午1时于石壁录得的潮水高度，为海图基准面以上1.78米。



天文台表示，接获超过100名市民报告感到这次地震，震动维持数秒。初步分析显示，本港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第三度，即室内有感，类似小型货车驶过的震动。



入境处表示，截至昨午5时，共接获20名在台港人求助，已确认他们都身处安全地方，处方已向求助人提供相关资讯及可行协助。入境处会继续与求助港人、特区政府相关部门、旅游业监管局及旅游业议会保持紧密联系，密切留意事态发展，并按求助人意愿提供一切可行的协助。

