清明临，苍松立，翠柏哀。4月1日，江西省兴国县在烈士陵园广场举行清明祭奠活动，党员干部向烈士纪念碑默哀、敬献鲜花，追忆革命先烈丰功伟绩，表达深切哀思和无限敬仰。（来源：中央纪委国家监委网站） 中评社北京4月4日电／据中央纪委国家监委网站，清明节，是慎终追远、扫墓祭祖的时节，也是深切缅怀革命先烈、传承红色基因、赓续红色血脉的日子。网友在中央纪委国家监委网站留言板纷纷留言，讲述自己身边的红色故事、家规家训，分享感悟和体会，追思怀远，汲取奋进力量。



向历史致敬 朝未来出发



清廉永丰：“夜半三更哟盼天明……”又是一年清明时，村头的渡口宛若还在述说着多年前“舍家抢渡”“燃香引路”的故事。那年，江西省永丰县七都乡河湖村村民拆下门板、床板搭起简易木桥助红军急渡，漫漫黑夜中，又纷纷插起燃香为红军引路。父老乡亲们目送着红军渡河，这其中有他们加入红军队伍的丈夫、儿子、兄弟，也有朝夕相处胜似家人的红军战士。如今，春风拂面，天朗气清，村头的渡口再次人头攒动，追忆那些口耳相传的红军故事，缅怀那些为“天明”而牺牲的挚友亲朋，书写赓续红色血脉的新篇章。



蝶岛清风：清明，是敬宗祭祖的日子。在我的家乡福建东山岛，“先祭谷公、后拜祖宗”相沿成习。谷公，是我们当地民众对东山县委原书记谷文昌的尊称，尽管他已辞世43载，却仍为群众深深怀念。沿着谷文昌纪念园拾级而上，一个写着“谷公——人民敬仰”的花岗岩香炉在谷文昌墓碑前尤为醒目，这是当地群众自发刻制摆放的。金杯银杯不如老百姓的口碑。忆往昔，谷文昌老书记以“不治服风沙，就让风沙把我埋掉”的豪情，率领东山人民植树造林固沙，把荒凉海岛变成东海绿洲；他立下“不把人民拯救出苦难，共产党来干什么”的誓言，提出把“敌伪家属”改为“兵灾家属”的建议，一项德政、十万民心；他把“不带私心搞革命，一心一意为人民”写在纸上、落实在行动中，筑海堤、建水库，造盐田、搞文教，一项项利民工程今天仍在使用。如今，守护一方绿水青山，传承弘扬这份精神遗产，也许就是纪念谷公的最好方式吧。



小清：“桃花红雨英雄血，碧海丹霞志士心。”清明，不只是一个节气、一个传统节日，更蕴含着归宗溯祖、慎终追远，赓续红色血脉、传承红色基因的意义。缅怀，是为了更好地前行。于国而言，回望来时路，忆起英雄人，重提英雄事，先辈不只是书上泛黄的照片，而是一个国家、一个民族生生不息的源头；于己而言，抔一把黄土，献一束鲜花，叙几句闲谈，祖辈不再是族谱上模糊的名字，而是一个家族前后相续的支点。清明时节，在亲近自然、品味春天的同时，让我们静下心来缅怀先辈，致敬历史，朝未来出发。

