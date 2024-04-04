旅韩大熊猫“福宝”抵达成都

4月3日晚，旅韩大熊猫“福宝”乘专机抵达成都双流国际机场。 中评社北京4月4日电／据新华社报导，4月3日晚上，旅韩大熊猫“福宝”乘专机抵达成都双流国际机场。在中国大熊猫保护研究中心、韩国三星爱宝乐园兽医和饲养员的陪护下，前往隔离检疫区。



“福宝”出生于2020年7月，是首只在韩出生的大熊猫，也是熊猫中心专家首次通过线上“云指导”自然受孕的境外繁育成功案例。在中韩双方的共同努力下，大熊猫“福宝”健康成长，受到中韩民众的广泛喜爱，成为中韩两国民心相通的纽带和桥梁。按照大熊猫保护研究合作协议规定，海外新出生的大熊猫幼崽在2岁到4岁返回中国，“福宝”于今年到期回国。据爱宝乐园介绍，“福宝”离开韩国前，前来告别的游客日均千余次。



为迎接“福宝”回家，熊猫中心在卧龙神树坪基地设立了隔离检疫场所，建有室内兽舍、室外运动场、饲料加工间等，同时准备了丰富足量的竹子和辅食；隔离检疫期间，专家团队将精心陪护“福宝”，做好饲养护理、健康监测等工作，陪伴和帮助它尽快适应新的生活环境。



据瞭解，2016年3月，来自熊猫中心的雌性大熊猫“华妮”和雄性大熊猫“园欣”抵达韩国三星爱宝乐园，开启中韩大熊猫科研合作之旅。8年来，中韩双方共同致力于大熊猫保护繁育、疾病防控、公众教育等科研和人文领域研究与发展，取得了积极成效，促进了两国濒危物种保护，增进了中韩人民友好感情。旅韩至今，大熊猫“华妮”和“园欣”共繁育3只幼崽。去年7月，在中韩专家的共同努力下，“华妮”和“园欣”又成功繁育一对雌性双胞胎幼崽。