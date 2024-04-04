传承红色基因　汲取奋进力量

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，清明追思，家国永念。在传统节日清明节之际，各地将红色文旅资源与主题党日、青少年思政课程等紧密结合，广泛开展红色故事宣讲、祭扫、研学等形式多样的文旅活动，缅怀革命先烈，传承慎终追远的文化内涵，激荡人们的家国情怀、奋斗之志，推动红色基因代代相承。



在红色宣讲中感知光辉事迹



勿忘历史，吾辈自强。各地以一场场宣讲活动传承红色基因，凝聚磅礴力量。



4月3日，江西于都中央红军长征集结出发历史博物馆组织讲解员赴于都县实验小学开展红色文化进校园活动，通过讲述于都红色历史和红军烈士遗孀段桂秀守望一生的故事，让青少年深刻认识到今天幸福生活的来之不易。孩子们纷纷表示，要学习革命先烈不怕困难、奋勇向前的精神，努力讲好于都故事，做长征源头好少年。为缅怀先烈，推动全社会形成崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄的良好风尚，该馆还在中央红军长征出发纪念碑前举行2024年“鲜花祭英烈，哀思慰忠魂”清明公祭活动，共计千余人参加。



4月2日，在山东省烟台市体育运动学校，来自烟台市博物馆（胶东革命纪念馆）的工作人员声情并茂的宣讲，吸引学生们瞭解胶东红色历史。“聆听红色故事，使我们对那段历史印象深刻，活动意义深远。清明节期间，我和同学还会到烟台福山烈士陵园扫墓，以实际行动缅怀先烈。”烟台市体育运动学校学生赵中潍说。今年4月，烟台持续举办“传承追梦——胶东红色文化宣讲”系列活动，邀请研究烟台红色历史的志愿者，以党史和胶东革命史为主要内容，着重讲解胶东人民在中国共产党领导下从苦难走向辉煌的革命历程。此外，烟台海阳市博物馆推出“重温红色印记 弘扬红色文化”峻青文学艺术馆义务讲解活动，莱阳市博物馆举办“在阳光下成长，追寻红色印记”研学游活动等，引领广大干部群众从先烈事迹中不断汲取奋进力量。



甘肃中国工农红军西路军纪念馆近日迎来参观高潮，机关、企事业单位、学校、驻地部队及社会团体到馆开展缅怀先烈活动。该馆馆长朱德忠表示，今年是新中国成立75周年，纪念馆积极发挥全国爱国主义教育示范基地、全国青少年教育基地作用，全力做好红色讲解等各项工作，更好宣扬红色精神。

