谁帮特朗普缴了1.75亿美元保证金？

1月25日，在美国纽约，美国前总统特朗普的车队在法院外等待。新华社发 中评社北京4月4日电／据新华社报导，美国加利福尼亚州汽车贷款大亨唐·汉基2日接受《华盛顿邮报》采访，披露他帮助前总统唐纳德·特朗普筹措1.75亿美元保证金的细节。



美国纽约市曼哈顿一家法院2月裁定特朗普因财务欺诈等违法行为须缴纳高达3.55亿美元罚款和近1亿美元利息。为避免在上诉期间资产被扣押，特朗普必须在3月25日前缴纳逾4亿美元的保证金。就在25日最后期限当天，纽约市一家上诉法院裁定将保证金金额大幅下调至1.75亿美元，并要求在10天内交齐。特朗普本月1日已缴足保证金。



汉基2日说，判决2月公布时，他和妻子黛比就通过朋友找到特朗普团队，提议由汉基方面为特朗普提供数亿美元保证金。双方随后谈判数轮，但没有结果。保证金金额大幅下调后，汉基没想到他们很快又找到自己，询问是否愿提供1.75亿美元保证金。双方经数天完成交易。



汉基说，从未与特朗普商谈过，但特朗普儿子埃里克给他打过电话以示感谢。汉基未披露向特朗普收取多少费用，只说双方交易能让特朗普保住手头资金，还可因抵押物获得利息。



依据美国《福布斯》杂志统计，现年80岁的汉基资产74亿美元。他从汽车推销员做起，眼下是加州汽车贷款行业知名大亨，主要业务是为信用评级不佳的购车者提供高息贷款。《福布斯》2015年一篇文章提及，汉基为客户设定的贷款利率可能达23.99%。



汉基承认自己是特朗普的支持者，但否认是其大金主，称帮特朗普缴保证金只是因为买卖划算，并非政治原因。



汉基自称捐款支持共和党的同时，也给民主党捐过款。

