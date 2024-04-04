“低空经济”在中国最北天空起飞

4月3日在哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地拍摄的无人机产品。（来源：新华社） 中评社北京4月4日电／据新华社报导，虽然连日来很忙碌，但哈尔滨联合飞机科技有限公司总经理孙立业感到很充实。4月3日，总投资25亿元的哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地正式开工建设。



“1月中下旬选中地块，4月初就开始施工，这离不开政府部门出色的工作效率。”孙立业说，整个基地项目建设年限至2027年，将建设大型无人直升机研究院、有人机无人化改造基地、无人机生产基地，建成后预计年产值10亿元，带动无人机产业生态规模达50亿元以上。



4月3日，黑龙江省重点项目全面开工现场会在哈尔滨市平房区举行。此次主会场设在哈尔滨联合飞机大型无人直升机产业基地，体现出当地对低空经济这一新兴产业的重视。



东北老工业基地黑龙江加速竞逐低空经济新赛道，成为当下中国大力发展打造低空经济新兴产业的一个缩影。



2023年底召开的中央经济工作会议提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。今年，“低空经济”被写入政府工作报告，明确积极打造这一“新增长引擎”。



中国民航局副局长韩钧介绍，低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，对构建现代产业体系具有重要作用。



在业内看来，中国低空经济前景广阔。工业和信息化部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。



黑龙江省航空产业协会秘书长霍光雷说，低空经济是新质生产力的代表之一，黑龙江作为老工业基地，航空产业基础好，也有着丰富的应用场景，发展低空经济因地制宜、恰逢其时。

