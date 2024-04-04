网评：拜登对待巴以新一轮冲突犯三个错误

中评社北京4月4日电／网评：拜登政府对待巴以新一轮冲突犯三个错误



来源：大公报 作者：周八骏



2024年3月25日，联合国安理会就加沙地带决议草案进行投票，14票赞成，美国弃权，获通过。



该决议草案由阿尔及利亚、圭亚那、马耳他、莫桑比克、塞拉利昂、斯洛文尼亚和瑞士提交，要求“立即在斋月实行所有各方均尊重的停火，从而最终实现长久、可持续的停火”；要求“立即无条件释放所有被扣押人员”，呼吁扩大对加沙地带平民的人道主义援助，强化对其保护，并解除“阻碍大批量提供人道主义援助的一切障碍”。



3天前，3月22日，安理会就美国提出的关于加沙局势的决议草案进行表决，中国、阿尔及利亚、俄罗斯投反对票。



中国常驻联合国代表张军25日在作解释性发言时称，“对比两项草案，可以看出区别所在。当前的草案态度鲜明，要求立即停火，前一份草案却拐弯抹角、含糊其辞。当前的草案要求无条件停火，前一份草案却为停火设置前提。当前的草案反映了国际社会普遍期待，得到阿拉伯国家集体支援，前一份草案却遭到阿拉伯国家的共同反对。两份草案分歧点，归根结底是要不要立即无条件停火，能不能允许对加沙民众的集体惩罚继续下去。在这个问题上，中方同国际社会大多数成员一样，从一开始态度就是非常明确的。”



错判形势站于世界对立面



2023年10月7日，巴以新一轮冲突爆发后，安理会多次就成员国关于停火和人道主义援助的决议草案进行表决。美国仅在2023年11月15日对呼吁加沙实施“人道主义暂停”和设立人道走廊的决议案投弃权票，使该决议案得以通过。2024年3月25日是美国对安理会涉巴以决议案第二次投弃权票。



曾记否？2023年10月12日，美国国务卿布林肯在巴以新一轮冲突后首访中东，强硬表态——“只要美国还在，以色列就不是孤立的。”10月18日，美国总统拜登访问以色列承诺——“只要美国屹立不倒，你们就不会孤单，美国将永远屹立不倒。”



5个多月后，美国不阻挠安理会通过要求以色列同意立即无条件停火的决议。美国仍在，美国未倒，但是，美国害怕被世界各国孤立不得不同以色列拉开距离。以色列被全世界孤立了。



拜登政府何至于此？因为，它在对待巴以新一轮冲突上犯了三个错误。



第一个错误是，自以为定义哈马斯2023年10月7日进行了恐怖袭击，国际社会就会同美国一起支援以色列剿灭哈马斯。



2023年10月12日，布林肯在以色列称，10月7日哈马斯对以色列的破坏，按人口比例，相当于10次“911事件”。10月15日美国总统拜登在以色列又称，按土地面积，以色列遭受的相当于15次“911事件”。2001年，美国遭遇“911事件”，赢得国际社会广泛同情和支持。拜登和布林肯以为时间停留在22年前，以色列等于22年前的美国。这是时空完全错乱的判断。哈马斯是否恐怖组织？2023年10月7日发生怎样性质的事件？不取决于美以单方面意见，而由历史定夺，必须聆听阿拉伯国家和伊斯兰世界的意见。



陷入无法自拔的战略困境



第二个错误是，拜登政府自以为有美国支援，以色列必定剿灭哈马斯。



白宫陶醉于巴以新一轮冲突前它推动沙特与以色列建交的状况，迷信美国在巴以新一轮冲突后迅速调派两支航母战斗群前往伊朗附近海域的威慑力，而低估阿拉伯国家和伊斯兰世界支持巴勒斯坦独立建国的意志和团结。



第三个错误是，拜登政府过于自信对以色列内塔尼亚胡政府的控制力。以色列不是欧盟。欧盟面对俄乌冲突，唯有被美国捆绑。欧盟和北约的欧洲成员，缺乏独力与俄罗斯对抗的实力。



以色列总理内塔尼亚胡是一个极端顽固、极其强横的犹太复国主义者。在中东，以色列自1947年第一次中东战争开始，一直凭武力打出越来越大领土面积。在中东，以色列自恃打遍阿拉伯国家无敌手。何况，犹太人在美国国内拥有举足轻重的经济政治影响力。这一切，加之内塔尼亚胡的个性，使以色列战时内阁敢于拒绝拜登政府意见，一意孤行。



总之，拜登政府在中东危机上犯了战略性错误，陷入无法自拔的战略困境，进退维谷。



资深评论员、博士