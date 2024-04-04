网评：与香港人站在一起？布林肯的谎言

中评社北京4月4日电／网评：“与香港人站在一起”？ 布林肯的谎言与祸心



来源：大公报 作者：卓 伟



3月29日，美国国务院宣布向国会递交“香港政策法报告”，继续对香港法治、民主、自由、人权状况肆意抹黑，国务卿布林肯亦发表声明，声称过去一年中国继续针对香港被承诺的高度自治、民主制度以及权利和自由采取行动，包括最近颁布新的国家安全法。他在声明中更扬言要对相关特区官员实施新的“签证限制”，接着又指美国致力于与美国国会和国际社会一道，“与香港人民站在一起”云云。



将香港当作“反华桥头堡”



多年来的历史已经表明，美国的“香港政策法报告”已经沦为一份彻头彻尾的“谎话报告”、“抹黑香港报告”，内容不但罔顾事实，颠倒黑白，更是政治挂帅，配合美国政府的政治行动炒作造势，是一份毫无客观性、参考性、认受性的报告。至于布林肯的声明更充斥着抹黑、造谣和双标，扬言对相关特区官员作出所谓“制裁”，更是粗暴干预香港事务和中国内政，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则，作为一个外交官，发出这样的言论是失礼失格。



至于说“与香港人站在一起”，更是荒谬绝伦。美国多年一直在做损害香港利益的事，扶植大批乱港分子在香港煽风点火，对香港爆发的“黑暴”幸灾乐祸说是“一道美丽的风景线”，美国从来只是将香港作为“反华桥头堡”，何来“与香港人站在一起”？与美国在一起的，不过是一班乱港分子而已。无数历史已经表明，与美国站在一起从来没有好下场，爆发“颜色革命”的国家以至阿富汗，当地的政治势力与美国站在一起，结果怎样？到现在还是烽火连天，美国大发战争财，其豢养的“代理人”继续荣华富贵，广大人民却付出惨痛代价，这就是与美国站在一起的下场。

