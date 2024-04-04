“再见‘福宝’，要继续幸福啊！”

4月3日，人们在韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园雨中送别大熊猫“福宝”（来源：新华社） 中评社北京4月4日电／据新华社报导，3日上午8时，离位于韩国京畿道龙仁市的爱宝乐园开门还有近2个小时，不少游客已经在雨中排起长队，准备参加一场特殊的送别仪式。当天上午，被亲切称呼为“福公主”的旅韩大熊猫“福宝”从这里出发，踏上回国旅程。



出生于2020年7月20日的“福宝”，是旅韩大熊猫“爱宝（华妮）”和“乐宝（园欣）”诞下的第一胎，也是韩国国内诞生的第一只大熊猫。从出生起，“福宝”就得到了韩国民众的宠爱，是名副其实的“超级明星”。爱宝乐园在社交网络上传的“福宝”视频累计点击量达到5亿次。



根据相关规定，“福宝”须在年满4周岁前返回中国。在接受为期一个月的健康和检疫管理以及移送箱笼适应训练后，“福宝”预计于3日晚些时候抵达中国，此后将被送往中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地。



启程前，爱宝乐园为“福宝”举行主题为“遇见你是个奇迹”的送别仪式。在送别人群的环绕下，饲养员宋永宽深情地说，今天是和“福宝”分离的日子，但也是“福宝”开始新生活的日子，“和‘福宝’的美好相遇是非常幸运且幸福的事，也是珍贵的回忆”。



中国驻韩国大使邢海明表示，作为首只在韩自然繁育出生的大熊猫，“福宝”不仅促进了中韩在大熊猫保护繁育方面的研究合作，更成为两国友好的使者，拉近了中韩民众的距离。



出于安全考虑，游客在送别仪式上并不能直接看到“福宝”。但据爱宝乐园的消息，当天仍有约6000名游客特意赶来送别“福宝”。仪式现场，人们在雨中注视着载有“福宝”的卡车，不时有啜泣声传来。

