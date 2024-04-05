中评现场：一碗牛肉面寻味两岸情

话剧《寻味》于3日在国家大剧院上演（中评社 马一鸣摄） 中评社北京4月5日电（实习记者 马一鸣）3日，在京台胞来到国家大剧院，观看两岸题材话剧《寻味》，感受北京近70年沧桑巨变，感知四代人的情感纠葛和血浓于水的两岸亲情。



《寻味》由中华全国总工会文工团、北京市文联、北京市台办联合出品，汇集了两岸优秀的编剧、导演、演员，编剧导演是来自大陆的龚应恬和来自台湾的李宗熹，主演包括大陆知名演员曾黎、台湾著名演员李志希、中国话剧金狮奖获得者王毅以及来自两岸的几十名实力派演员。该剧以台湾老兵漫漫回家路为主线，围绕两岸四代人通过“牛肉面”找寻亲情味道故事，演绎出两岸文化同根同源、血脉相连相通、命运休戚与共的感人故事。



大幕拉开，好戏上演。《寻味》用双旋转的舞台，场景转换精奇美妙，在三十多个场景里，台湾与北京的时空交错，很容易就能将观众带入其中。在长达两个小时十分钟的观演过程中，欢笑与泪水相伴，《寻味》为两岸同胞呈现出了一幅朴素却又温暖的动人画卷。



目前，该剧成功亮相第十八届中国戏剧节，入选首届“大戏看北京”展演季、大戏东望·2023全国话剧展演季、第五届大凉山国际戏剧节等，今年4月4日－4月6日，话剧《寻味》将继续在国家大剧院精彩上演。



据悉，自2023年起，北京市台办推出系列文化交流活动——“台胞看大戏”，定期组织在京台胞观看优秀演出剧目，通过戏剧、昆曲、民乐、音乐剧、舞台剧等多种艺术形式，以传统艺术经典演绎与现代元素精彩碰撞，为在京台胞带来一场场古典与时尚碰撞的文化盛宴。

