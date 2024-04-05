台胞答中评：话剧《寻味》 寻根寄乡愁

话剧《寻味》演出现场（中评社 马一鸣摄） 中评社北京4月5日电（实习记者 马一鸣）3日，两岸题材话剧《寻味》在国家大剧院上演，该剧以台湾老兵漫漫回家路为主线，围绕两岸四代人通过“牛肉面”找寻亲情味道故事，演绎出两岸文化同根同源、血脉相连相通、命运休戚与共的感人故事。观影结束后，中评社记者在现场采访到了几位观演台胞，他们向记者表达了自己对于这部剧作的感受。



台商刘先生表示，《寻味》令他沉浸其中，感同身受，因为这部剧和他从小的成长背景十分相似。刘先生的父母都是在大陆出生，父母这一代在1949年之前陆陆续续到了台湾，经历了“眷村”的生活，也经历了与骨肉至亲分隔两地，音讯全无，直到开放通信通邮。刘先生提到，他也像剧中的小孩子一样，帮自己的父母写过寄往大陆的信件。这种状态一直持续到1990年，他们才得以回乡探亲。因此，这部剧让刘先生非常感动，他在福建有很多的亲戚，对他来说，两岸就是一家人。谈到后代时，刘先生表示，自己和亲友的下一代都慢慢在大陆长大，互相沟通，又重新融合在了一起，就像一家人一样。刘先生还认为，应该加强两岸的青少年的交流和往来，让台湾青少年来大陆就学就业，感受大陆的发展变化。



在采访到一个陆台组合的家庭时，来自大陆的妈妈表示，《寻味》这部话剧是一部非常好的剧目，场景串联和舞美设计非常巧妙，它以一碗牛肉面作为索引，一般来讲，浓浓的乡愁都是寄托在“妈妈的一碗面”这样的载体之上，这是中国人乡愁的体现。所以她认为这部剧的情感非常容易引起共鸣，观众会觉得非常真实。来自台湾地区的爸爸认为，短短两个小时可以演出四五代人的故事非常不容易，话剧给自己最大的感受是在最不幸的年代，尽管家人之间相隔很远但感情依然联系在一起，这很不容易。到了现代化社会，这种感情似乎变淡了，比如在剧中的主角们经历了各种挑战，终于明白了一个道理——幸福其实很简单，家人在一起就是最大的幸福。他们的孩子也表达了自己的感受，她结合自己当下所学的历史课程，表示整部剧目采用抗战胜利后部分战士去到台湾这一背景作为开头，非常真实，一代一代的变化也十分清晰，贴合实际。