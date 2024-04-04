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日本福岛县近海6级地震 核电站没异常
http://www.CRNTT.com
2024-04-04 14:00:40
中评社香港4月4日电／日本福岛县附近海域今日中午发生6级地震，没有引发海啸危险。
日本气象厅表示，震源位于福岛县近海，深度约为40公里，岩手、宫城、福岛3县部分地区震感较强，东京亦感到震动。
香港电台报导，东日本铁路公司说，东北新干线部分区间自动断电，列车紧急停车，之后恢复行驶。
根据原子能规制委员会和各间电力公司的消息，位于福岛县的福岛第一、第二核电站、位于宫城县的女川核电站都未发现异常。核电站周边辐射量监测站数值也没有变化。
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