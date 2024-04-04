中评现场：宋涛马英九共同敬献花篮

在清明公祭轩辕黄帝典礼上，中共中央台办主任、国台办主任宋涛与马英九共同敬献花篮。（中评社 林艶摄） 中评社陕西4月4日电（记者 林艶）甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼4月4日在陕西省黄陵县举行，中国国民党前主席马英九率台湾青年访问团一行参加典礼。在典礼上，中共中央台办、国台办主任宋涛与马英九共同敬献花篮。



上午9点50分，公祭典礼在有着九五之尊含义时间点正式开始，万余名嘉宾在黄帝陵标识碑前庄严列队。在庄重的祭乐声中，中共中央台办主任、国台办主任宋涛与中国国民党主席共同敬献花篮，随后二人向黄帝行三鞠躬礼。



中评社记者看到，宋涛主任和马英九在第一方阵队列，二人位置紧挨着，分别在右侧的第五和第七位。



位于陕西省黄陵县的黄帝陵，是中华民族始祖轩辕黄帝的陵寝，世称“天下第一陵”。一直以来，黄帝陵祭祖都是两岸同胞血脉相连的精神纽带。马英九也极为重视祭拜黄帝陵，在2008年担任台湾地区领导人后，他打破过往由台湾内务部门负责人代表主祭的惯例，八年内曾六度亲临主祭遥祭黄帝。这是马英九首次到陕西，并到黄帝陵祭拜。



马英九一行昨晚抵达陕西西安，在参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”之后，马英九一行今天下午还将前往隆基绿能科技股份有限公司参观。



应大陆方面邀请，中国国民党前主席马英九率领“大九学堂”20名青年学子于4月1日至11日访问大陆。马英九一行预计在陕西停留4天，期间还将参观秦始皇帝陵博物院、法门寺、大慈恩寺（大雁塔）、陕西历史博物馆及西安国家版本馆，也将参访杨凌智慧农业示范园，并前往马援祠及马援墓寻根。



