专家：感染猴疱疹病毒若不治疗　死亡率达八成

中评社香港4月4日电／香港录得首宗人类感染“猴疱疹病毒”确诊，患病男子曾于2月在金山郊野公园被猴子袭击受伤，目前仍然危殆。



香港电台报导，感染及传染病医学会会长林纬逊形容，人类感染“猴疱疹病毒”属罕见，病毒在弥猴常见，严重性不高，很多时只有轻微甚或没有病征。但当病毒传播至人类，严重性便大不同，如果不经任何治疗，死亡率可高达80%。病毒有机会进入人体的中枢神经系统，对脑部及脊椎神经造成相当大破坏。



林纬逊提醒市民，不论在本港或外地，要避免近距离接触野生动物或被牠们咬伤抓伤。