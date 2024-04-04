俄罗斯国防部向法国发出警告

中评社香港4月4日电／俄罗斯国防部长绍伊古警告法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼，如果向乌克兰派遣军队，这将给法国带来麻烦。



TRT消息，俄罗斯国防部发表声明称，绍伊古应法方的“坚持要求”与勒科尔尼进行了电话会晤。



勒科尔尼在声明中对首都莫斯科“番红花”音乐厅遭受恐怖袭击表示慰问。声明指出：“勒科尔尼同时将责任归咎于达伊沙恐怖组织（DAESH），企图说服乌克兰和西方国家没有参与此次恐怖袭击。”



俄罗斯防长绍伊古在声明中强调，将对这起恐怖袭击事件进行调查，责任者将受到惩罚，并指出发现了乌克兰在恐怖袭击事件中的踪迹有关的信息。



绍伊古在声明中告诉法国外长勒科尔尼，“基辅政权在没有得到西方策展人批准的情况下不会采取任何行动。我们希望这背后没有法国情报机构的支持。”



声明称，会议期间还讨论了乌克兰问题，并表示，“对于爱丽舍宫关于向乌克兰派遣法国军队的声明，绍伊古告知，如果这些在事实上得到实施，这会给法国本身带来问题。”



法国国防部就此次会议发表的声明中指出，勒科尔尼向俄罗斯国防部长通报了音乐厅恐怖袭击事件，“法国没有信息表明这次袭击与乌克兰有关”，并要求俄罗斯停止利用这种情况。



3月22日，莫斯科音乐厅发生恐怖袭击，造成143人死亡。