中国电商进军韩国积极行销抢滩市场

中评社香港4月4日电／韩联社报导，中国电商平台全球速卖通（AliExpress）近两年来在韩用户人数增长三倍，扩张速度惊人，“拼多多”旗下跨境电商“Temu”也以类似策略加快布局韩国市场。



据流通行业4日消息，Temu携手电视人气综艺节目，在APP首页全面打出迎春促销广告，加大宣传力度。上月31日，该节目播放了插入Temu植入式广告（PPL）的内容。类似于全球速卖通去年3月起用演员马东锡全面推广行销的做法，Temu也可能在推出PPL后加快其行销和宣传速度。



全球速卖通2018年进军韩国市场后，在约三年的时间里并未采取特别行动，到2022年11月开设韩国客服中心，由此开始大展手脚。该公司去年3月9日在首尔国际会展中心召开记者会，之后将原本耗时一两周的配送时间缩短至三五天之内，甚至在部分地区开启当日或次日配送服务。与此同时，马东锡作为代言人的广告大篇幅地出现在电视、优兔和地铁站等各线上、线下平台。去年8月，全球速卖通成立了韩国法人。



据韩国手机应用和零售分析服务商Wiseapp·Retail·Goods发布的数据，全球速卖通的韩国用户数量从2022年3月的218万人增至今年3月的887万人，实现了近三倍的增长。公司计划未来三年在韩国投资11亿美元，并大幅增加在韩常驻员工规模。



行业人士预测，全球速卖通去年春季启动宣传后仅一年时间就成为广为人知的APP，Temu在沿袭其行销方式的同时，也弥补了不足之处，有望更快“渗透”韩国市场。据Wiseapp·Retail·Goods于3日发布的数据，Temu的韩国用户人数3月为829万多人，较2月增幅高达42.8%。韩国数据服务提供商IGAWorks的数据也显示，Temu韩国用户人数从2月的434万人增至3月的635.7万多人，增幅达46.3%。



Temu2月成立韩国法人，目前通过多家韩国行销宣传广告公司展开活动，日后也可能会像全球速卖通一样，在韩国部署常驻员工进行更系统化的管理。



部分流通行业人士指出，中国电商平台通过现金性优惠券和走超低价路线吸引消费者，但由于产品品质得不到保证，在韩国获得更多盈利并非易事。