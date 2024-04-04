美专家：禽流感比新冠严重100倍

中评社香港4月4日电／美国专家警告，禽流感大流行可能比新冠严重100倍，并导致多达一半的感染者死亡。白宫则表示，正监察美国的禽流感疫情。德州一名乳牛场工人因接触乳牛染上禽流感，6个州的12群乳牛证实染上禽流感，德州也有3只猫相继感染禽流感死亡。消息传出后，禽流感研究人员、医生和政府机构官员迅速召开会议应对。



据星岛网报导，病毒研究人员周三在新闻发布会上表示，H5N1型禽流感病毒现在可能“危险地接近”引发大流行。他们说，包括牛、猫等多种哺乳动物以及最近的人类个案的多例感染病例，都增加了病毒变异变得更具传播性的风险。



但亦有其他人表示，现在恐慌还为时过早，因为最近的病例仍有太多未知因素，不足以拉响警报。



白宫表示，正在追踪美国的禽流感疫情，并补充说：“我们认真对待美国人民的健康和安全。”



对德州染疫工作人员进行的检测显示，该患者的病毒已经发生变异，更容易传播。不过，疾病控制及预防中心指出，这种变异以前就曾被记录过，风险很低，而且没有人传人传播的迹象。



参加这次简报会的研究人员、医生和政府官员，对人类禽流感病例感到震惊。



匹兹堡禽流感研究员库奇普迪在新闻发布会上警告说：“这种病毒多年来一直处于流行病名单的首位，甚至可能己有数十年之久，现在我们正危险地接近这种可能导致大流行的病毒。”