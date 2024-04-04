中评社北京4月4日电／据新华社报导，随着生态文明建设深入推进，我国国土空间生态保护修复实现“四个转变”，生态保护修复正在成为资金密集“吸金”领域。



自然资源部部长王广华日前在此间召开的学习运用“厦门实践”经验推动国土空间生态修复现场交流会上说，目前我国国土空间生态保护修复已经实现“四个转变”，即由单一要素向系统治理转变，由工程措施为主向自然恢复为主转变，由末端治理向全链条管理转变，由依靠财政向多元化投入转变，政策性金融投入资金累计已达3500亿元。



据介绍，自然资源部依法履行统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，针对矿山生态修复历史欠账多、投入不足等突出问题，制定利用市场化方式推进矿山生态修复的激励政策；配合开展长江保护法、黄河保护法、青藏高原生态保护法、海洋环境保护法、生态保护补偿条例等制修订。江西、河南等地出台矿山生态修复与利用地方性法规，山西建立“两山七河一流域”生态保护修复考核制度。



截至目前，全国实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复重大工程，修复治理面积超过1亿亩。“十三五”以来，完成废弃矿山治理修复面积超过450万亩，整治修复海岸线近1680公里、滨海湿地超过75万亩，红树林面积增至43.8万亩。开展国家级全域土地综合整治试点，整治土地378万亩。实施生态系统碳汇能力巩固提升行动，制定海洋碳汇行动计划，江苏、浙江、安徽等省份实施省级山水工程。广东湛江完成我国首个红树林蓝碳交易项目，深圳完成全国首单红树林保护碳汇拍卖。



王广华说，生态保护修复领域资金密集，廉政风险不容忽视，要在严守廉政廉洁底线上下功夫，建立健全内控机制，扎紧制度笼子，用制度管人管事管权。要压实主体责任，加强过程管理，严格防范工程各环节违规行为。要严格落实资金管理各项规定，使财经纪律成为硬约束，把每一分钱都用在生态修复最要紧的地方。