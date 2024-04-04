北京正式启用烈士纪念设施保护标志及标识牌

中评社北京4月4日电／据新华社报导，北京市烈士纪念设施保护标志及标识牌揭牌仪式暨延庆区第八届清明诗会活动4月2日在平北抗日烈士纪念园举行。北京市正式启用烈士纪念设施保护标志及标识牌。



延庆作为具有光荣革命传统的红色老区，目前有23处烈士纪念设施、44处抗战红色遗址遗迹，其中平北抗日烈士纪念园为国家级烈士纪念设施。“悬挂烈士纪念设施保护标志和标识牌，更能让来平北参观的群众产生敬意，树立加强保护的责任意识。”平北抗日烈士纪念园服务中心负责人说。



北京是中国共产主义运动的发祥地之一，是最早建立共产党早期组织的城市之一，也是许多重大党史事件的发生地，拥有深厚的红色底蕴，建有烈士纪念设施1100余处。目前，全市23处烈士纪念设施保护标志和24处烈士纪念设施标识牌已统一制作完成，揭牌仪式结束后，将陆续悬挂到位。



烈士纪念设施保护标志整体为纪念碑造型，主体为金色，包括红星、“永垂不朽”题词、纪念碑和阶梯等元素，总体呈现昂扬向上的姿态，象征着烈士们的伟大理想和崇高信念。烈士纪念设施标识牌铭刻保护标志和烈士纪念设施相关内容，用于标示烈士纪念设施基本信息，整体简洁明朗，体现烈士纪念设施的庄严与肃穆。通过使用统一规范的保护标志标识，让社会公众更加直观地瞭解到烈士纪念设施的名称、保护级别、批准设立单位等基本信息，体现党和国家对英烈的尊崇、褒扬和纪念。