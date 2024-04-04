安徽持续擦亮“中国黄山、世界黄山”品牌

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，日前，安徽省政府在黄山市召开大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设推进会。安徽省委书记韩俊作出批示，安徽省省长王清宪出席会议并讲话。



韩俊在批示中指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，充分利用黄山独有的世界级旅游资源，持续擦亮“中国黄山、世界黄山”品牌，着力打造点上有风韵、线上有风光、面上有风景的高品质旅游目的地。要坚持生态优先、绿色发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，深入挖掘优秀传统文化内涵，加强古民居古建筑传承保护和活化利用，丰富优质文旅产品供给，大力发展具有竞争力的休闲度假、创意经济、体育赛事、康养、会展等高端服务业集群，让大黄山区域成为展示美丽中国的重要窗口。



王清宪指出，要围绕休闲度假康养核心定位，推动自然观光、文化涵养、生态康养更好结合，推出一批主题化、特色化、定制化深度体验产品。要强化文旅产业和商务会展、研学、创意等产业互动发展。要面向国际市场，完善国际化营销体系，提升国际化传播能力。要始终把保护自然生态、文化遗存摆在首位。要坚持有效市场有为政府更好结合，把政府有为更多体现在构建良好营商环境，吸引更多的年轻人落地创业、集聚成群，成全企业家和投资者创意创新创造上。要增进大黄山建设共识，做实四市联动工作机制。



据悉，建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地，是实现黄山、池州、安庆、宣城4个市28个县（市、区）大黄山地区旅游业向现代休闲度假康养游升级的重大举措。