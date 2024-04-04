山东推动革命文物展示利用方式融合创新

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，近日，山东省文化和旅游厅等13部门印发的《加强新时代山东省革命文物保护利用的若干措施》（简称《若干措施》）提出，将牢固树立保护文物也是政绩的科学理念，统筹做好革命文物保护与经济社会发展，充分发挥革命文物推动新时代现代化强省建设的重要作用。



根据《若干措施》，山东将推进革命文物系统研究。实施近现代沉船遗址、甲午战争遗址、冀鲁豫革命根据地的调查研究，推动中日甲午战争沉船考古、红色标语、“小三线”遗址调查成果转化。支持国家革命文物协同研究中心建设工作，开展省级革命文物协同研究中心培育建设工作。推动革命博物馆纪念馆、革命旧址保护机构与高等院校、科研单位联合开展革命文物价值挖掘、保护展示、活化利用协同研究，形成一批有深度、有分量的研究成果。支持高等院校、研究机构、党校等设置革命文物专项研究课题。



《若干措施》提出，山东鼓励革命博物馆纪念馆以革命文物为依托，运用市场机制开展文创产品设计、生产、展示、销售等活动，培育一批红色文创品牌产品。加强革命文物保护科技创新和装备建设，推动革命文物展示利用方式的融合创新，提升革命文物修缮、修复技术水平，推进革命文物保护利用数字化、智慧化。



此外，山东将提升完善红色旅游目的地，围绕刘邓大军强渡黄河、秘密交通运输线（黄金运输线）等主题，打造革命文物主题游径。建好用好红色旅游讲解员队伍，常态化开展业务培训、交流展示。活化利用红色资源，推进红色故事小戏小剧进景区、进旧址，打造沉浸式、体验式红色旅游场景。