当“国潮”文创走进你的生活

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，近日，某知名演员身着一袭红色马面裙亮相某时尚活动，大方优雅的国风“范儿”广受称赞。近年来，不仅国风服装深受欢迎，当代生活的许多方面都浸润着传统文化的风采。无论是把名胜古迹的造型提炼简化后制作成糕点、雪糕等食品，还是将文物的形貌概括抽象后推出相关文创产品，抑或以充满古典文化气息的词语命名现代智能手机部件，又或是深受年轻人喜爱的游戏从传统中汲取灵感、创造新皮肤新玩法，国风国潮以多种方式深入当代人的生活，既令人颇觉亲切，也常叫人深感惊艶。



对于中华优秀传统文化而言，严肃的学术梳理、历史研究至关重要，尽真尽善、继承弘扬，是每一代文化工作者的责任。同时，传统文化不断与时俱进、融入当下，也同样重要。倘若一种文化只存在于思想观念之中、藏身于书斋案头，那么其影响力、辐射力必定大受限制。中华优秀传统文化能够千百年来绵延不断、朝气蓬勃、影响深远的关窍之一，恰在于其总能够找到适宜的载体和媒介，以多元方式融入社会生活、走进百姓日常，在创造性转化、创新性发展中持续焕发生机。



尽管日用品、文创产品等静态的载体、产品通常较为简单，不足以承载传统文化深厚又灵动的意蕴，但其获取及使用门槛低、流传范围广、人群覆盖面大，便于渗透衣食住用行等生活的各个方面，于潜移默化间提升人们的审美情趣和对传统文化的熟稔感、亲切感，从而增进文化认同、增强文化自信。日积月累下来，这份滴水穿石的文化力量不容小觑。



中华优秀传统文化在借力各类媒介、产品行稳致远的同时，也积极发挥着提升、赋能的作用。理论家鲍德里亚认为，在现代社会，人们除了消费产品本身以外，也消费这些产品所代表的意义和内涵。对传统文化元素的提炼、运用能够赋予相关产品以典雅韵致，一件小小物件往往象征着一种文化品位、代表着一种生活方式，这份文化气息能为消费者带来产品使用价值以外的获得感、满足感。产品的附加值得以扩展，也就有机会博得更多消费者的青睐，实现更理想的社会效益、经济效益。“夏日文创雪糕图鉴”“浙江制作马面裙缝纫机要踩冒烟了”等话题屡屡受到热议，充分说明了这一点。未来，传统文化如何进一步与社会生活交融互动、文化创意如何进一步发挥赋能提升作用，需要更加积极深入地开展探索研究，其在更好满足人民群众美好生活需要方面的巨大潜力令人期待。