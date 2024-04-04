戏曲流量如何变“留量”

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，新媒体时代，“两微一端”、短视频平台成为中华优秀传统文化传播的重要阵地。戏曲作为中华优秀传统文化的重要组成部分，在新媒体上的表现让人惊艶，流量爆款常有出现，如越剧《新龙门客栈》中饰演贾廷的陈丽君的一个转身短视频，转出了几十亿的点击量，陈丽君的某短视频平台粉丝短短几个月就增长到几百万，该剧的演出也一票难求。很多粉丝表示，以前从来没有看过越剧，通过这些短视频“被唤醒了中国人传统文化的基因”。



其实戏曲博大精深，全国共有300多个戏曲剧种，不止京昆，无论豫越黄，任何一个剧种都有其独特的魅力。戏曲从业人员通过各种方式一直在形式和内容上进行探索，从不同的切入点展示戏曲的魅力。如将流行音乐和戏曲演唱进行结合，创作国风歌曲；将西方乐器和戏曲进行结合，举办戏曲音乐会；将游戏人物形象与戏曲人物进行结合，打造国风戏曲皮肤；在内容上和形式上不断进行创新探索，如沉浸式小剧场演出、符合时代审美的妆造、多平台传播等，才造就了“爆款”的不断出现。做这些的目的很多都是帮助戏曲艺术吸引更多粉丝，为戏曲开拓更多市场。



此时，我们需要思考，在戏曲网络传播带来的流量之下，如何使其不昙花一现，把观众留下。笔者认为可以从两个方面入手：



一是横向打通，多平台助力。



戏曲的传播既要借力新媒体，也不能缺少传统媒体。短视频里观众看到的是片段和碎片，戏曲的美、绝、妙、趣在短视频里得到的是放大镜般的凸显。完整的艺术之美、深度的文学之妙还是要在剧场里观看完整的剧目演出。可是剧场演出场次毕竟有限，新媒体直播就成了较好的选择，它不仅有助于戏曲艺术开辟演出舞台、吸引年轻观众，还能增加戏曲从业人员的市场化收入。公开数据显示，截至2022年2月，已经有231种戏曲在某平台开通直播，2021年2月至2022年2月，该平台的戏曲直播超过80万场。与此同时，如今传统媒体也在拥抱新媒体、创新节目的展现形式，为戏曲开辟更多的展示舞台。如中央广播电视总台推出的央视频，于2023年8月上线了“CMG戏曲”页面，上线一周，“CMG戏曲”在央视频移动直播排行榜中名列前茅，多次占据最高排名。而且，戏曲是古老的也是时尚的，用新技术、新理念拓展戏曲，以符合时代的态度来面对受众，也是“流量”的解码利器。如有的戏曲演员不仅登上了中央广播电视总台或地方台的《春节联欢晚会》《春节戏曲晚会》，还在一些电视台的大型综艺录制节目，使得大小屏热度持续不断。

