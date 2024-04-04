前两月中国智能手机产量同比增长31.3%

中评社香港4月4日电／工业和信息化部近日发布数据显示，2024年1至2月，中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增加值增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和7.1个百分点。主要产品中，智能手机产量1.72亿台，同比增长31.3%。



据新华社报导，开年以来，电子信息制造业生产向好，效益稳步提升，与此同时，国内手机厂商新机发布频频，反映出行业向“新”而行的努力。年初，荣耀发布全新旗舰智能手机Magic6系列，搭载AI大模型、配备自研卫星通信技术。近日，vivo推出全新一代折迭旗舰vivo X Fold3系列，在机身重量和厚度明显降低的同时，进一步提升电池容量和手机续航能力。从折迭屏手机到影像旗舰机，厂商瞄准高端市场、细分领域不断推陈出新，产品布局进一步丰富。



“手机行业融合多个领域，AI、6G、影像等面向未来的趋势性技术在行业交汇，新质生产力势能强劲。”vivo执行副总裁胡柏山表示，企业要深耕关键领域，和产业链伙伴坚持长期联合研发，推动协同创新。



记者从工业和信息化部瞭解到，工业和信息化部将加快推动通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域项目进度，加快新动能培育，力争2024年中国手机市场5G手机出货量占比超过85%，高端产品供给能力进一步提升。

