国家数据局拟出台意见探索数字低空基础设施

中评社北京4月4日电／据新华社报导，国家数据局近日发布消息，研究起草《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，向社会公开征求意见。指导意见提出深入实施城市云网强基行动，推进千兆城市建设，探索发展数字低空基础设施等系列行动。



城市是推进数字中国建设的综合载体。指导意见明确主要目标：到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设；到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。



指导意见从建立城市数字化共性基础、促进新型产城融合发展、推进城市精准精细治理、建设完善数字基础设施、构建数据要素赋能体系、推动数字化协同发展等多方面布局，提出深化城市场景开放促进以城带产，提升产业聚合力；加强城市生命体征监测，推动城市体检与城市更新数据赋能、业务联动；统筹推进城市算力网建设，实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配，有效降低算力使用成本；推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展；加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设，促进数据要素高效流通和使用等系列举措。