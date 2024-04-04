共青团中央开展“清明祭英烈”教育实践活动

中评社北京4月4日电／据新华社报导，清明时节，共青团中央、全国少工委开展“清明祭英烈”主题教育实践活动，组织广大共青团员、少先队员通过多种形式，致敬缅怀先烈，传承红色基因，汲取奋进力量。



在北京，首都少年先锋岗活动启动。200名少先队员在中国少年英雄纪念碑前站岗值守，传承先烈精神，汇聚前行力量。在山东阳谷县烈士陵园，青少年为400多座烈士墓碑描红，一笔一画都是缅怀致敬。在上海龙华烈士陵园，青少年代表通过演绎红色情景剧、诵读红色诗歌，表达对人民英雄的崇高敬意。



各地纷纷组织纪念活动，以聆听红色故事、开展实践体验活动等多种形式，激励广大青少年增强历史责任感和使命感，不断奋进。



在江西，少先队员乘坐T147次“红领巾号”列车，前往“红领巾摇篮”——萍乡安源寻根溯源，参观中国少年儿童运动安源纪念馆等地，通过严谨史料和丰富展陈学习革命历史、瞭解红领巾的由来。在重庆，巴蜀小学220余名师生参加思政动画片《小萝卜头》首映式，参观“小萝卜头”主题展览，重温红色故事。在甘肃，西北师范大学师生推出纪念陈红军烈士的原创歌曲，引导青年坚定理想信念，传承红色基因。



广大青少年纷纷在线献花、祭扫，“云端”寄哀思。在黑龙江，团省委推出线上祭英烈专区，以“云端缅怀”传递对英烈的思念与敬仰。在四川，各级共青团、少先队组织在宜宾市智慧烈保平台“云祭扫”英烈，为李硕勋、赵一曼等烈士致敬默哀、敬献电子鲜花，接受精神洗礼。