中评社北京4月4日电／据人民网海外版报导，全球过半替代燃料新船订单由中国承接——



中国“绿色船舶”驶向全球



全球每产生10份造船新订单，就有超过六成流向中国。其中，“绿色船舶中国造”趋势更是引人注目。2023年，中国新接绿色动力船舶订单国际份额达到57%，实现了对主流船型的全覆盖。2024年前3个月，全球绿色船舶新造订单大量集中在中国。随着新能源动力、信息技术持续赋能，“绿色船舶”已成为中国制造的一张新名片。



全球绿色船舶订单大多由中国承接



在“最强造船小城”江苏靖江的一家大型造船企业，生产区域一派繁忙景象。该企业负责人介绍，船厂的3个船坞里共有7艘大型船舶在同时建造，他们自主研发的新一代低碳环保绿色船舶很受欢迎，其中21万吨液化天然气双燃料散货船，今年1月就交付了4艘，刷新了月交付大型船舶纪录。“目前我们在手订单有101艘，载重吨1327万吨，其中液化天然气双燃料船有51艘，所有订单的生产计划已排至2027年。”



绿色船舶，即采用先进技术或使用新能源清洁能源降低污染和温室气体排放的船舶。交通运输部水运局有关负责人介绍，绿色船舶的主要特点有三：一是环境友好，船舶产生的污染物少或能得到有效处置；二是节能高效，船舶能效水平较高，运营更节能；三是技术先进，通常采用技术手段或清洁能源提升船舶绿色水平。



根据工信部数据，2023年，中国造船业绿色转型全面提速。LNG、甲醇动力绿色船舶订单快速增长，氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色动力船舶订单国际份额达到57%。

