加快金融服务创新支持外贸新业态发展

中评社北京4月4日电／据新华社报导，跨境电商、海外仓……近年来，外贸新业态蓬勃发展，成为外贸重要的稳定力量，同时也对跨境金融服务提出差异化需求。记者从多家银行瞭解到，为更好支持外贸新业态发展，各银行强化政策引导，加大信贷投入，加速产品与服务创新。



作为服务外贸发展的主力金融机构，中国进出口银行将外贸新业态新模式作为重点支持对象。“进出口银行支持外贸新业态新模式贷款余额近2年增长超5倍。仅在2023年，就有超130个项目获有力支持。”中国进出口银行董事长吴富林说，“与传统贸易相比，外贸新业态市场主体更多元、交易方式更灵活，对高效便捷的金融服务有着更大的创新需求。”



为加强政策引导和契合外贸新业态金融需求，进出口银行研究跨境电商发展经营特点专门出台支持其发展的工作方案，还以海外仓为重点探索优化金融服务模式，为建仓、管仓、用仓、物流等全产业链不同参与主体提供一揽子、综合性金融服务。



吴富林表示：“新业态企业资金需求频次高、数额小，轻资产运营模式难以满足银行抵质押要求。需要充分借助资金流、货物流等非财务信息，充分运用互联网、大数据、区块链等新技术手段，从而降低金融机构贷款对抵押物的依赖，以科技赋能解决信息不对称问题。”



进出口银行围绕外贸综合服务企业服务小微外贸企业出口的特定场景，创新推出的“贸赢贷”融资产品就体现了以上特点。在这一模式下，进出口银行与相关机构合作，以真实出口数据及大数据分析为基础，打造形成线上化、智能化的融资产品，解决了缺乏抵押物和信息不对称难题。



外贸新业态的迅速发展，对银行跨境结算服务支持提出了迫切诉求。具有外汇外贸专业银行优势的中国银行，近年来大力发展跨境电商跨境人民币结算业务。“2023年，中行跨境电商结算业务规模快速增长，同比增长近120%，居于同业领先地位。”中国银行交易银行部副总经理王小丽说。

