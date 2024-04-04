马英九访大陆：促两岸交流和平发展重要一步

由左至右：王中平、温桂芃、刘可伟 中评社洛杉矶4月5日电（记者 宋楷文）前台湾领导人马英九于2024年4月率团赴广东、陕西与北京，参访中华文化历史景点与企业，并出席祭黄帝陵大典。此外，他也将偕同青年学子访问中山大学和北京大学，促进两岸学子之间的交流。北美华人学者认为马英九的行程或许只是一个开始，但它将为两岸关系的和平发展，写下重要的一笔。



美国华夏政略研究会教授王中平在接受中评社记者专访时表示，前台湾领导人马英九的大陆访问行程正值两岸关系日益紧张之际。国民党期望此行能有助于“两岸的和平与稳定”，而民进党则批评马英九的行为出卖台湾利益。



自1949年两岸分治以来，马英九成为首位踏足中国大陆的台湾卸任“总统”。他率领大九学堂的青年学子，于4月1日至11日访问广东、陕西、北京等地，进行为期11天的参访交流，引起了广泛关注。这次访问不仅是对两岸关系的一次深入探讨，也是对两岸未来可能发展的一种探索。



王中平认为，马英九的访问首先是一次和平之旅。马英九在行前谈话中强调，这是一次“和平之旅”，也是“友谊之旅”。他希望在当前两岸情势紧张之际，传达台湾人民爱好和平，避免战争的心声。这种积极的姿态有助于两岸关系的和平发展。他的这种态度，不仅显示了他个人对和平的追求，也反映了他对两岸关系和平发展的深刻理解和期待。



此外，马英九访大陆也是一次文化交流。他率团参访中华文化历史景点，并与青年学子进行交流。这有助于增进两岸人民的相互瞭解，促进文化交流，并有助于两岸关系的和平发展。这次交流活动，不仅让两岸的青年学子有了更深入的交流和理解，也让他们对彼此的文化有了更深的认识和理解。

