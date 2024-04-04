两部门调整汽车贷款有关政策

中评社北京4月4日电／据新华社报导，记者3日从中国人民银行获悉，中国人民银行、国家金融监督管理总局近日联合印发通知，调整汽车贷款有关政策。根据通知，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例，从原先的80%、85%调整为由金融机构自主确定。



为推动汽车以旧换新，支持促进汽车消费，中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于调整汽车贷款有关政策的通知》，优化汽车贷款最高发放比例，加大汽车以旧换新场景金融支持。



通知明确，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。



业内人士介绍，按照此前文件规定，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例分别为80%、85%，此次通知将这一比例调整为由金融机构自主确定，贷款最高发放比例可达到100%，即按所购汽车价格全额发放。商用传统动力汽车、商用新能源汽车、二手车贷款最高发放比例较此前保持不变。



通知还提出，鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。



记者瞭解到，下一步，中国人民银行、金融监管总局将指导金融机构落实通知要求，加大金融支持力度，更好支持合理汽车消费需求。