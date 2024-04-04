春日“花经济”助力中原小城释放更多活力

中评社香港4月4日电／踏青、赏花、品春茗，清明假期伊始，接棒“年味经济”的“春日经济”在中原大地持续升温，各地围绕“赏花+”创造更多春日消费新场景。



“快来这里看，不仅有花，还有古建，烟雾缭绕。”4月3日，在河南鄢陵唐韵生态旅游区，来自山东的游客唐女士招呼着同行的伙伴。



新华社报导，像唐女士这样专程从外地赶到河南鄢陵赏花的游客不在少数。景区门口，一辆辆旅游大巴整整齐齐地停放着；景区内，樱花、玉兰花等竞相绽放，如云似雪，吸引大批游客前来打卡。



在河南地理版图中，许昌市鄢陵县是千里平原中最醒目的一片绿色。作为“中国花木第一县”，鄢陵位于亚热带和北温带的过渡区，是“南树北移、北树南迁”的理想驯化基地，花木种植历史悠久。



近年来，当地利用资源优势，聚焦“赏花+”，融合多种业态创造多种消费场景，也释放出更多经济活力。



“现在我们每天都能接待游客2万多人，和之前卖花木相比，收入翻了好几番。”鄢陵唐韵生态旅游有限公司董事长郑红伟说。曾经的唐韵园林只是作为苗圃基地使用，靠卖盆景、承接绿化工程维持生计，借助当地“以花木改善生态、以生态承载旅游”的转型机遇，及时调整思路，改做生态旅游。



园子建好后，郑红伟每天都要去转转，想听听游客的评价。“有一次，我听到游客说，‘只有花有啥看的’。咋才能让园子的景观更丰富一些？”郑红伟说，“我就出去学习其他旅游城市的做法，决定在园子里复原古建，把文化融进去，再植入更多业态。”



“花经济”始于花，又不局限于花。当地不断深挖“花经济”的内涵与外延，在赏花游的基础上还加入田园采摘、特色农业、民宿度假、亲子互动、研学康养等多种元素，持续提升由花而生的附加值。



看花、簪花、赏古建、尝春菜……走进唐韵园林，自然景观与人文景观密切融合、相互辉映。在这里，不仅有“乱花渐欲迷人眼”，还有亭台楼榭、小桥流水，更有雾森系统营造出来的云雾缭绕，游客们穿上汉服、戴上簪花，置身于园子之中，别有一番感受。



过去以花造景、以景促销，把花卖到别处去；如今以花为媒、以文铸魂，把人引到自家来。春日“花经济”帮助这座中原小城释放了发展活力，也助力县域经济发展迈上新的台阶。今年3月，鄢陵县接待各地游客75万人次，同比增长23%，实现旅游综合收入3.3亿元，同比增长27%。