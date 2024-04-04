王毅同东帝汶外长贲迪拓举行会谈

中评社香港4月4日电／4月4日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在广西同东帝汶外长贲迪拓举行会谈。



新华社报导，王毅表示，中国是最早承认东帝汶独立、最早同东建交的国家。建交以来，双边关系取得长足发展，两国友好深入人心。去年9月，习近平主席同夏纳纳总理共同宣布将中东关系提升为全面战略伙伴关系，实现双边关系的历史性跨越。中方愿继续做东帝汶人民可以信赖的朋友、可以依靠的伙伴，坚定支持东帝汶走符合本国国情的发展道路，在国际地区事务中发挥更大作用。双方要传承相互信任、合作共赢的优良传统，落实好两国领导人的重要共识，推动全面战略伙伴关系持续提质升级。



王毅说，中国永远是发展中国家的一员，中国的发展将为包括东帝汶在内的广大发展中国家提供支持、带来机遇。中方愿发挥自身优势并根据东方需求，着眼两国领导人确定的产业振兴、基建发展、粮食自给、民生改善四大领域，打造更多务实合作亮点。双方可在“一带一路”框架下，深度对接发展战略，拓展合作领域。中方愿同东方成立农业合作工作组，深化地方交流，参与东基础设施建设，扩大人员往来，密切文化、教育、职业培训、旅游、体育等领域合作。中方支持东帝汶早日正式加入东盟大家庭，愿通过全球发展倡议为脆弱国家联盟提供帮助。



贲迪拓请王毅转达奥尔塔总统、夏纳纳总理对习近平主席的诚挚问候。贲迪拓表示，中国地大物博、历史悠久，是伟大的国家。在中国共产党领导下，中国一定能顺利实现第二个百年目标，建成社会主义现代化强国。东中关系始终在互信互利基础上发展。东方坚定奉行一个中国原则，致力于加强对华友好合作，衷心感谢中国政府和人民为东帝汶实现民族独立、经济社会发展、维护国家稳定给予的无私支持，帮助东渡过一个个难关。期待与中方共同落实两国领导人共识，密切高层交往，加强经济、技术、农业、投资、人力资源等领域合作，在“一带一路”框架下推动更多项目落地，使两国全面战略伙伴关系取得更大发展。



双方还就其他共同关心的问题交换了意见。