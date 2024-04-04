缅甸反对派出动无人机攻击军政府军事设施

中评社香港4月4日电／缅甸反对派民族团结政府表示，军政府位于首都内比都的两个军事设施遭到无人机攻击，初步显示有人员伤亡。外电形容是反对派对军政府权力中心的一次罕有攻击。



香港电台援引报导，民族团结政府组建的人民国防军发言人说，袭击是在民族团结政府的指示下进行，遇袭的其中一个地方是空军基地，但未有透露攻击的细节。



当地传媒报导，16架无人机被用来攻击军事基地，另外有13架无人机用于攻击空军基地，空军基地的跑道已经关闭。



