铁路等部门积极保障清明小长假旅客出行

中评社北京4月4日电／据新华社报导，清明小长假即将来临，铁路、电力、民航等部门加大运力投放，强化安全管理，采取多种服务保障措施，为旅客打造安全有序的出行环境。



来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，为期5天的铁路清明小长假运输3日启动，自4月3日至4月7日，全国铁路预计发送旅客7500万人次，日均发送旅客1500万人次；4月4日为客流最高峰日，预计发送旅客1750万人次。



为满足旅客假期出行需求，国铁南昌局集团公司根据客流特点，通过“智能客运分析”平台对重点方向、区段进行分析，加开往返沪杭、湘鄂、广深等重点方向长途动车组列车19对；国铁成都局集团公司成都站优化旅客进出站流线，在售票大厅、进出站口等重点区域，安排专人做好旅客乘降换乘引导；国铁太原局集团公司太原南站与地方交通部门密切协作，及时通报车站客流量和出租车、公交车需求，方便旅客快速接驳乘车。



电力方面，南方电网贵州兴义供电局成立清明保供电服务队，对辖区内铁路沿线输电线路、电动车充电站和旅游景区电力设施开展用电安全专项检查，保障假期用电安全可靠；针对群众祭扫活动容易造成火灾隐患的情况，国网山东德州市陵城区供电公司组织运维人员对重点防火区域进行排查，全力做好电力线路走廊易燃物清理巡视和综合检修等工作；南方电网广东河源供电局提前对河源东站和管内赣深高铁沿线供电线路进行全面检查，确保铁路运输和用电安全。



民航方面，湖北恩施机场新增呼和浩特经恩施至武汉往返航线，同时进一步强化出行服务，为特殊旅客免费提供轮椅接送、绿色通道、专人陪同等全流程服务，提升旅客出行体验；北京大兴国际机场进一步延长过夜旅客提前过检时间，国内航班旅客可在航班前一日早8点至航班当日凌晨2点期间，提前办理值机、安检手续，进入候机区享受优质的候机环境和服务。