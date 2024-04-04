中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，清明是二十四节气之一，也是二十四节气中唯一一个中国传统节日。清明民俗最典型的就是祭祖和扫墓，另外就是踏青和春游。清明题材反映到戏曲舞台上的“节令戏”，也是以这两方面内容为主体。



说起清明节，不能不谈到寒食节。据传，寒食节起源和春秋时期晋国大臣介子推有关。传统戏曲舞台上出现较早的歌颂介子推忠义之举的作品，是元代的杂剧《晋文公火烧介子推》，作者是山西临汾人狄君厚。故事中，晋文公误把介子推和其母烧死在柳树之下，感到非常悲痛，为了“以志吾过，且旌善人”，下令把绵山改为介山，定阳郡改为介休县，并在介子推忌日这天禁火，以寄托哀思，称为寒食节。清明节一般都落在寒食节后的一两天。此后寒食节和清明节就演变成祭祖和春游为主题的传统节日。在这个节日的戏曲舞台上演绎介子推的忠烈故事，逐渐成为一个颇有仪式感的文化现象。清代宋廷魁所撰《介山记》、蔡廷弼所撰《晋春秋》，讲述的也是这个传统故事。后来的京剧《焚绵山》、晋剧《介子推》《千古寒食祭》，蒲剧《介子推》《火烧绵山》，豫剧《烧绵山》……讲述的也大都是这段故事。尤其是火烧绵山的场景，催人泪下，感人至深，传承下来忠贞、正直、淡泊、孝敬等各种美好的道德信念。



除了介子推的故事，清明的戏曲舞台上还经常上演《生死牌》《探阴山》《小上坟》《状元谱》《康氏哭灵》以及一些其他的传统鬼戏。剧中人物和鬼魂的离合悲欢，寄托着世人对传统美德的珍重和颂扬，传达惩恶扬善等美好愿望。



另外，游春的内容也是清明“节令戏”的重头篇章。其中从杜牧“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”的诗意演绎出的《小放牛》，讲述一个放牛的牧童与一个小村姑路遇的故事，二人对唱歌舞，互表爱慕，身段优美，情节风趣。京剧、川剧、秦腔、晋剧、河北梆子、豫剧等均有这个戏，荀慧生、于连泉等大师都演过这个戏，名演员张春华以66岁高龄扮演小牧童也非常精彩，给观众留下深刻印象。《洛阳桥》《杨八姐游春》《游湖借伞》等戏也是借助游春情节引发戏剧冲突，优雅的唱词、清新的场景，让人感受到春天的美好。



清明节的“节令戏”，让人思考生命的意义，感受生活的美好，缅怀往日的情意，也是一个联系过去与未来、人与自然的情感纽带。近年来，在艺术创作领域，也有一些表现时代生活、颇具特色的清明“节令戏”出现在舞台上。比如表现先烈事迹的一些现代戏就很令人动容。不过，现在的清明“节令戏”还是以一些传统老戏为舞台主体，这些戏中也有一些需要反思和提升的地方，比如一些封建和迷信之类的固化观念，就与当今时代不匹配。谈论今天的清明“节令戏”，也需要在传统基础上进行审美理念和道德认知上的新思考和新转换，需要一种当代人文精神的共识性，需要审美品格上的创造性转化和创新性发展。



清明“节令戏”的舞台怎样更丰富、更有生机和活力，也值得我们的戏曲工作者进一步深入研究和探索。