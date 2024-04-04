壮族舞剧《妈勒访天边》以舞剧讲好广西故事

中评社北京4月4日电／据中国文化报报导，催人奋进的铜鼓声震撼大地、响彻人寰。随着铜鼓声，成群结队的人从远古走来，走向太阳升起的地方……3月28日、29日晚，大型壮族舞剧《妈勒访天边》在广西南宁剧场上演。故事、舞台、道具、舞蹈和音乐释放出一种丰富、神秘而温馨的美，充满情感和张力，引起观众强烈共鸣。



“扁担舞造型之美，斗鸡舞之形象，音乐之动听，令人惊叹，不愧为经典剧目，久演不衰。”南宁市民周秀秀说，演员对壮族信仰和文化的演绎很充分，这台复排的老剧触动人心。



《妈勒访天边》是壮族四大古老传说之一，已有近3000年历史。传说在很久以前，壮族先民在寒冷和阴暗的山谷中期盼寻找天边的太阳，渴望拥有光明和温暖。一位美丽的壮族孕妇挺身而出，愿意去寻找太阳。一路上，母亲产下勒（壮语“儿子”之意），并教育他去战胜艰难险阻完成使命。母亲去世了，勒继续前进，带着母亲的嘱托和乡亲的期望到达天边。



1999年，南宁市艺术剧院以《妈勒访天边》为题材推出同名舞剧。全剧将史诗般的雄浑、丝丝入扣的细腻情感和独具民族色彩的欢快情绪融为一体，运用现代的编舞、舞美、灯光、服装等艺术表现手段，充分展示了广西多姿多彩的民族风情和壮族人民追求光明、勇敢坚定的民族性格，以优美的舞姿，向观众诠释了亲情和爱情。



“广西是少数民族聚居地区，蕴含着丰富而独特的民族文化元素，是艺术创作的富矿。” 《妈勒访天边》导演丁伟表示，壮族的歌、侗族的楼、瑶族的舞、苗族的节等，每一种元素对广大观众而言都是新鲜的，具有强大的艺术感染力和广阔的创作空间。



舞剧《妈勒访天边》将斗鸡舞、绣球舞、板鞋舞、芦笙舞等在八桂大地上广泛流传的民间舞蹈与现代舞相融合，并紧扣故事展开，让人耳目一新。歌圩、铜鼓、芦笙、绣球、花山壁画等壮族代表性元素的呈现，也为观众带来身临其境的体验。



从1997年开始创作，历时近两年，《妈勒访天边》在1999年首次公演后获得满堂喝彩。2000年，《妈勒访天边》荣获第二届“荷花奖”舞剧金奖。此后，该剧先后荣获中宣部“五个一工程”奖以及文化部第十届文华新剧目奖、文华编导奖、文华表演奖，第六届中国艺术节优秀剧目奖，第七届中国戏剧节中国曹禺戏剧奖，入选2003—2004年度“国家舞台艺术精品工程十佳剧目”。演出足迹遍布广东、上海、浙江、福建等地，成为继《刘三姐》《八桂大歌》后广西舞台艺术精品的又一张名片。

