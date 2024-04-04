用好AI助教提升高校教学质量

中评社北京4月4日电／据中国教育报报导，近日，清华大学以“千亿参数多模态大模型GLM”为平台与技术基座，研发出多个AI助教系统，服务不同学科领域师生。这些AI助教系统不仅能够提供24小时的个性化学习支持、智能评估和反馈，还能辅助学生进行深入思考，激发学习灵感。据悉，2024年，清华大学将开展100门人工智能赋能教学试点课程，利用人工智能辅助或深度介入课程，打造人工智能助教、人工智能教师，持续创新教学场景，提升课堂教学效率与质量。



AI技术在教育领域中融合应用乃大势所趋。目前，AI助教作为人工智能技术深入到教育教学和管理全过程、全环节的生动体现，具有重要的示范应用和推广价值。传统的信息化教学主要依靠多媒体和在线技术平台，在实践中常常因教师数字素养不高、大学生学习积极性主动性难以调动、大学生学习表现性评价功能较为薄弱等问题而未能得到深度的推广应用。随着数据存储与计算能力的快速提高、核心算法的不断突破，人工智能技术支撑下的智能化教学条件将进一步拓展教学互动空间，推动教学方法和教学评价的创造性应用。正因为如此，AI技术的应用正在逐步改变传统的教学模式，赋能教师的教和学生的学，深刻影响高等教育教学方式方法变革，为教育教学带来新的机遇和挑战。



尽管目前AI技术还在试点过程中，但高校借助AI工具实现了科学的课堂重构且成效显着，足以证明其广阔的发展空间。一方面，AI助教的应用释放了教师和真人助教的时间，使人工智能与教育教学深度融合，既满足了学生的个性化需求，又能够让教师专注于完成机器无法替代的教学环节。当下，教师在任教过程中，需要根据学生的课堂表现采用手动记录、人工反馈等方式进行过程性考核或诊断性评价。教师要花费不少时间和精力在学生学习表现的数据收集与整理上。而AI助教可以随时调用数据且不受其他外界信息的干扰。这种AI技术恰好可以把教师从简单重复的工作中解放出来，集中精力关注学生的个性化和深层次的发展需要。



另一方面，人工智能技术在实践应用与检验中不断升级迭代，充分适应教育高质量发展需要，有助于创造一个更加包容的教学环境。目前来看，AI助教系统主要是用来辅助学生完成大作业和给出评价反馈信息。这种让学生亲身感受AI魅力的体验，有利于激发他们对知识的求索精神和对科学的探究欲望。尽管学生对AI助教的需求各不相同，但AI助教在内容的准确性、反馈的建设性等方面并不逊于真人助教，而且在信息的即时性和针对性方面甚至更具优势。毕竟人工智能技术面对复杂的教学环境可以突破人脑的思维惯性和行为惰性。可见，智能化教学场景可以为教学全过程赋能并为提高教学质量和效率提供支持。

