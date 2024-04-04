影视创作应从崇尚颜值转为深挖价值

中评社北京4月4日电／据光明日报报导，近日，一批由高颜值演员主演的微短剧火爆网络，获得较高点击量和分账票房，却因剧情逻辑不通，人物性格偏执，思想内涵浅薄遭到观众诟病。这种现象引起了业界对颜值话题的关注。



其实，影视行业关于颜值的讨论由来已久。这是因为影视作为视听艺术，主要通过直观可感的影像叙事进行创作并呈现给观众。俗话说，“爱美之心，人皆有之”。从颜值的维度考量创作，本无可非议。但如果一味崇尚颜值，将“盛世美颜”当作保障作品受欢迎的“硬条件”，甚至为了保持、烘托、突出颜值而妨碍角色塑造和剧情设置，影响作品的艺术质量和思想内涵，就是本末倒置了。



当下影视创作中，会有这种情况：在导演编剧等主创层面，有的人以颜值高低替代是否符合角色特点，作为选择演员时的第一考量标准。结果选角变成了“选美”，一些徒有其表但演技欠佳的艺人获得重要角色，而容貌可能没那么出众的演技派却沦为陪衬，甚至陷入无戏可拍的尴尬境地。有的人直接将外在美丑与内心善恶、人生成败挂钩，凡是领导者、成功人士等角色都塑造成英俊漂亮的模样。有的主创为了突出演员的外貌容颜，还要根据主要演员的颜值来调整角色形象，改变剧情设置或场景设计，并在现场拍摄与后期制作中采用特写镜头、滤镜或修图等技术手法，来呈现唯美浪漫的画面和完美无瑕的容貌，以致剧情过于虚假，画面严重失真，缺乏生活气息和真实质感。



受这种风气影响，有的演员在挑选角色时，更多去考虑能不能体现自己姣好的外貌，一些需要本色出演甚至扮丑的角色就不接，生怕“毁”了自己的“颜面”。有的人过度依赖化妆、服装、美颜等修饰手段，不管演什么角色都用同一种妆容造型，即使人物经历绑架、逃难、难产等生死危机，都能做到发型纹丝不乱，衣服一尘不染，妆容一丝不苟，脸上没有一点瑕疵。还有的人过度整容，面容僵硬，使表演缺乏情绪和层次，导致人物扁平，缺乏生气。



影视创作对高颜值趋之若鹜，还和当下偶像、古装、玄幻等题材类型的作品创新乏力，陷入套路化、平面化的窠臼有关。有的从业者不讲求作品本身的质量，只追求依靠颜值增强作品的外在吸引力，甚至将高颜值作为吸引眼球、制造话题、形成互动、吸引流量的噱头，通过各种营销手段让作品在短期内形成一定的人气，获得较高的收益。这样，凭借高颜值成功提高关注度的作品集中涌现，让很多人形成错误认知，将高颜值与高市场收益甚至高艺术质量直接画上了等号。

