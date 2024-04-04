开发森林食品　建好“大粮库”

中评社北京4月4日电／据光明日报报导，民以食为天，国以粮为安。端牢中国饭碗、解决吃饭问题，不能光盯着有限的耕地，还要树立大农业观、大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给。



森林蕴藏着丰富的食物资源，是天然的“大粮库”。树立大农业观、大食物观，开发森林食品，对于丰富食物供给体系、提升百姓生活品质、确保国家粮食安全具有重要意义。首先，开发森林食品在空间上不占田不争地，避免出现与粮食作物争夺耕地资源的情况，进而提升了土地利用效率。其次，森林食品纯天然、营养高，更加符合现代人食品消费需求。例如，松茸、黑木耳等优质食用菌，红松子、榛子等特色坚果，蓝莓、沙棘等森林食物，富含各种维生素、矿物质、膳食纤维等营养成分；刺五加、黄芪等森林药材能够治疗疾病、改善人体机能。再次，向森林要食物，折射了人与自然和谐共生的生态观。在保护好生态环境基础上，挖掘丰富食物资源，让绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益，实现生态环境保护和经济社会发展相互促进、相得益彰。随着森林资源持续增长、生态功能显着提升、森林质量明显改善，依托森林供给食物的基础更扎实、品类更丰富、潜力更可观。



需要看到，开发森林食品虽然前景广阔、潜力巨大，但也面临诸多现实困境。目前，我国森林食品开发大多以初级产品为主，产品质量参差不齐，精深加工产业的增值潜力仍在探索阶段，缺乏高知名度的代表性产品。林下作物也多为“人种天养”的传统农业模式，生产采收的机械化程度低，抗灾害能力差，生产周期长，品种改良难度大。为此，建议在以下方面下功夫：



加强森林食品科技创新，提升森林食品品质。整合科技创新联盟、专业院校和科研院所等创新资源，搭建国家级技术研发平台和产学研融合平台，创新现代生物工程技术和食品工程高新技术，科学利用森林和林地资源，发展林下经济，为森林食品供给提供全链条全过程的技术支撑和服务。着重围绕土地土壤、良种良法、加工工艺等，以种质资源创新等技术为支撑，建立高产稳产优质森林食品品种，重点选育高产、抗逆、稳定的木本粮油、林下种植和养殖品种，加强森林食品从栽种、采收到加工全流程技术攻关，切实提高森林食品的供给能力。



延伸林下经济产业链条，提高森林食品附加值。立足各地林下经济发展特色，遴选社会价值大、资源储备足的产品，重点开发森林经济产业链。建设规模化的生产基地，鼓励支持大型企业集团参与打造森林食品高端品牌，提升产品附加值和国际竞争力。充分发挥森林“水库、钱库、粮库、碳库”作用，在保护中有序扩大林下经济规模，加强林下标准化生产基地建设，全面提高森林资源利用水平，优化森林食品产业布局，加强优质农产品地理标志品牌创意塑造，不断提升生态森林食品供给能力。

