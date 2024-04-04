新疆为喀什古城“量身定制”保护条例

中评社北京4月4日电／据光明日报报导，1日从新疆维吾尔自治区人大常委会记者会上瞭解到，刚刚审议通过的《新疆维吾尔自治区喀什古城保护条例》，将于今年5月1日起施行。这部为喀什古城“量身定制”的保护条例，将从规划、保护、传承、利用等方面为守护中华民族优秀历史文化、延续喀什古城烟火气息提供法治保障。



喀什古城是新疆有代表性的历史人文景观，涵盖自然景观、遗址遗迹、建筑设施、人文活动等旅游资源。自治区人大常委会法制工作委员会社会立法处处长李学军介绍，为依法解决喀什古城保护工作中存在的保护职责不清晰、擅自修缮造成建筑外观与历史风貌不协调、传统文化体现不够等问题，自治区人大首次针对喀什古城制定了该保护性法规，条例将突出保护为主，兼顾古城资源的合理利用，强调建设宜居、宜业、宜游的喀什古城。



李学军说，条例的主要特点之一，是重视古城历史文化的传承和利用。将合理利用作为科学保护、可持续保护的重要措施，强调原住民参与保护利用，对过度商业化和无序开发做了限制。“自治区、喀什地区、喀什市三级人大、政府，以及文化和旅游、住房和城乡建设、司法等有关部门付出了许多辛劳、倾注大量心血，确保了条例管用、有特色、可操作。”



国家和自治区一直高度重视喀什古城的保护和合理开发利用。自2010年起，投资七十多亿元开展喀什古城改造项目，完成了老城区危旧房改造，完善了内部配套基础设施，使喀什古城历史文化、历史风貌得以完整保存，古城内居民安居乐业，喀什古城知名度大幅提升，旅游经济快速发展。



李学军说，条例的结构完整合理，内容重点突出，务实管用有操作性，符合上位法精神和喀什古城保护的现实需要，为喀什古城保护和利用提供了法治保障。