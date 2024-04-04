在高端装备产业链上锤炼核心竞争力

中评社北京4月4日电／据科技日报报导，伴随着强劲的声浪，一台约数米长的WH28大缸径发动机开始了试车。这是科技日报记者近日走进位于山东省潍坊市的潍柴工业园时看到的场景。这个气缸内径达到280毫米的庞然大物，正是远洋巨轮的动力核心。



过去，大缸径发动机市场长期被国外企业占据。然而，山东重工旗下的潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”），依托其全球研发平台，开发了全新一代M系列大缸径高端高速发动机产品，在高端装备产业链上打造核心竞争力。



4月1日，山东重工一季度成绩单显示，其总收入达1375亿元，同比增长15%；利润达60亿元，同比增长50%。其中，重卡、工程机械、客车等拳头产品在全球高端市场表现出色。山东重工副总经理王志坚说，此次“开门红”的显着特点，便是高科技新产品带来的收入在总收入中的比重大幅提升，达到了18%。



科技创新打开新质生产力“大门”



近年来，山东省将高端装备作为11条标志性产业链的突出重点，并由省长担任高端装备产业链“链长”，大力推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。



在高端装备产业链上，山东重工发挥“链主”作用，用科技创新打开新质生产力“大门”，从而取得更大市场优势。山东重工旗下中国重汽、中通客车、潍柴动力、山推股份、潍柴雷沃智慧农业5家企业，作为山东汽车产业、工程机械、农机装备、氢燃料电池四大产业链的“链主”，带动省内2588家上下游企业共同发展。



能源消耗在物流运输企业中的成本占比高达40%，如何降低油耗成了该行业面临的现实问题。“凭借山推股份、潍柴动力、林德液压三大公司协同开发的动力传动系统总成，山推股份的L58K－G装载机与竞品相比，一箱油能多开两小时。”山推股份研发负责人介绍。

