尹锡悦与实习住院医生代表会面 双方立场差距大

中评社香港4月4日电／韩联社报导，韩国总统尹锡悦和大韩实习住院医师协会紧急对策委委员长朴檀（音）4日在首尔龙山总统府进行两个多小时的面谈。但双方在面谈结果方面存在立场差距，政府和医界矛盾恐将进一步激化。



总统办公室发言人金秀卿当天在书面简报中表示，尹锡悦当天在面谈时表示，今后在与医界探讨医学生扩招等医改问题时，将尊重实习和住院医师的立场。金秀卿表示，尹锡悦倾听了朴檀指出的当前医疗体系存在的问题，双方就改善实习住院医师的待遇和工作环境交换了意见。



据悉，朴檀当天独自一人参加面谈，总统室方面也仅有政策室室长成太胤和金秀卿两人陪同参加。鉴于参加人员较少，且面谈时间不短，双方或就扩招等政府医改方案进行了推心置腹的讨论。



尹锡悦本月1日发表对国民谈话，暗指2000人的医学生扩招名额并非不可调整。2日，他称想亲自与实习和住院医生见面并听取其意见，连日展现出和缓的态度。在此情况下，因反对扩招而离岗后一直保持沉默的实习住院医生团体出面与政府对话，此次面谈能否成为解决医政矛盾的契机曾备受关注。



然而，面谈结束后，朴檀强烈批评政府，医政对话恐再次陷入举步维艰的局面。朴檀在其个人社交账号发文称，韩国的医疗没有未来。他被韩联社问及会面内容时也仅重申相同立场。



朴檀当天早些时候透露即将与尹锡悦会面的消息时称，他认为有必要在第22届国会议员选举之前向总统转达实习住院医生的立场，尝试化解当前的矛盾局面。协议会的要求与此前发表的声明毫无变化。



协议会于2月20日发表声明提出7个要求，包括全面撤回基本医疗政策套餐和医学院扩招计划；成立旨在科学评估医生供需问题的机构；扩大实习医院的实习住院医师录用规模；对于不可抗力因素造成的医疗事故，减轻医生的法律责任；改善实习住院医师工作环境；撤回对实习住院医师的不当命令；撤回返岗复工命令。