马英九访陆光电龙头遇选择题　妙回让全场笑翻

马英九参访隆基绿能，关心能源问题。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月5日电（记者 张嘉文）马英九率团访问大陆第四天，下午前往西安隆基绿能科技公司总部参观，过程中隆基董事长锺宝申向马介绍大陆整体光电发展概况，但马英九也关心大陆核电的发展，更询问许多有关能源的问题。



有趣的是，锺宝申在介绍太阳能板款式时询问马英九，家里屋顶如需要安装太阳能板时，两种产品会喜欢哪一款？马则回说“到时候我会来找你”，引来现场一阵笑声。



马英九4日下午参访的隆基绿能科技股份有限公司，是全球市值第一大的太阳能科技研发企业，经营范围在科技创新，构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块，业务遍及全球150余个国家和地区。



马英九一行在大陆国台办副主任仇开明等人陪同下抵达隆基总部，锺宝申亲自扮演解说员详细介绍该公司业务范围和大陆的光电发展概况，马英九认真聆听讲解，更不时询问能源有关议题。



其中，马英九特别询问大陆核能成本和再生能源成本的差异，锺宝申说，核能一度电的成本约4毛2，而光电、风电等再生能源成本一度为1毛5，是有差距在的，锺也强调核能是属于新能源但不是再生能源。



马英九还关心大陆新疆、大漠地区的光电效益，锺宝申回说，新疆和沙漠戈壁的土地有260万平方公里，只要拿4万平方公里来发的电，就可以供全国使用了。马则开玩笑说，“那你们将来一定赚饱了！”让参访现场即便是严肃的能源问题，仍有阵阵笑声。



马英九一行预计在陕西停留4天，除了4日早上参加“清明公祭轩辕黄帝典礼”，也将参观秦始皇帝陵博物院、法门寺、大慈恩寺（大雁塔）、陕西历史博物馆及西安国家版本馆，以及到访杨凌智慧农业示范园、隆基绿能科公司，并前往马援祠及马援墓寻根。