赵一德会马英九　先对台湾震灾致深切慰问

赵一德和马英九相见欢。（中评社 张嘉文摄） 中评社西安4月5日电（记者 张嘉文）陕西省委书记赵一德4日晚上和马英九会见，赵在致词时就先提到，昨天台湾花莲县海域发生7.3地震，“我们谨向受灾的台湾同胞，致以深切的慰问。”



对于马英九此行的访问，赵一德表示，马英九的寻根之旅体现慎终追远、敬祖爱乡是中华民族的优良传统，也是炎黄子孙一脉相承的家国情怀和民族大义，充分说明中华传统文化是两岸同胞共同的精神家园。



马英九则提到，此次来陕西马援祠寻根，他难掩心中激动，此行对他而言意义重大，而两岸的未来任重道远，深盼海峡两岸能够共同努力，追求和平，避免战争，为振兴中华共同奋斗。



这场会见是在陕西宾馆的荷风厅举行，赵一德早早就到现场等待马英九一行，他除了和马握手合影外，也一一和马英九带领的学生访问团成员握手寒暄，现场气氛融洽。



赵一德在会面开始时，先提到昨天台湾花莲县海域发生7.3地震，“我们谨向受灾的台湾同胞，致以深切的慰问。”



赵一德接着指出，马英九跟陕西渊源很深，马先生的远祖是汉代赫赫有名的将军马援，祖籍地就是在陕西扶风县，离会见地车程约1小时。他说，马鹤凌（马英九父亲）先生曾于2005年来陕西寻根，现正值甲辰龙年清明节之际，马先生率领台湾青年到这里参加公祭轩辕黄帝典礼，并参加一系列的寻根参访交流活动，他觉得很有意义。



赵一德提到，马英九的寻根之旅体现慎终追远、敬祖爱乡是中华民族的优良传统，也是炎黄子孙一脉相承的家国情怀和民族大义，充分说明中华传统文化是两岸同胞共同的精神家园。马英九这次也是回乡之旅，所以他们非常欢迎马英九的到来。