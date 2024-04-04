日本自民党就收回扣问题处分39人

中评社香港4月4日电／共同社消息，关于日本自民党派系政治集资宴会收回扣问题，党纪委员会4日根据党章决定对相关议员等39人作出处分。对曾任安倍派众院方面和参院方面一把手的盐谷立、世耕弘成作出劝告退党处分，对曾任该派干部的下村博文、西村康稔作出停止党员资格1年的处分。首相岸田文雄等领导层结合道义和政治责任及为挽回信任所作的努力，提出严厉处分的方针并获得批准。对于派系干部以外的议员，则根据未写入政治资金收支报告的金额来划分处分的轻重。



处分共有8档，最严重的是除名，其后依次为劝告退党、停止党员资格。



安倍派长期以来把超出宴会券销售指标的收益返还给议员。2022年一度决定中止该做法，但8月时任会长代理的盐谷、下村、事务总长西村、参院方面会长世耕4人曾商议如何对待此事，之后恢复了该做法。领导层认为这4人责任重大。



未参加磋商的高木毅也在不久之后担任事务总长，因此被作出停止党员资格6个月的处分。对松野博一作出停止党内高层职务1年的处分。



关于同样存在返还做法的二阶派，对曾任事务总长、未记载金额在1000万日元（约合人民币48万元）以上的武田良太等人作出停止党内高层职务1年的处分。



岸田和已宣布不参加下届众院选举的前干事长二阶俊博被刨除在处罚对象之外。